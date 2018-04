Fedriga: confronto solo su programma,veti non portano soluzione

Trieste, 21 apr. - "Noi siamo impegnati a cercare una soluzione che non può che partire da un progetto da dare al paese. Se la stagione dei veti e contro veti da parte di tutti, da chi non è alleato nostro ma anche dai nostri alleati, continua, ciò non porta alla soluzione per il Paese". Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, oggi a Trieste, a margine della firma del patto tra FVG, Veneto, Liguria e Lombardia per portare assieme al tavolo del nuovo Governo temi come immigrazione, sviluppo economico, rapporti finanziari con lo Stato e le competenze da decentrare.

"Noi partiamo da quello che c'è da fare e a quei passaggi che sono stati il motivo della nostra vittoria del 4 marzo - ha aggiunto Fedriga -. Noi dobbiamo lavorare su questo, tutto il resto porterà soltanto a un fallimento e a capire che la politica non ha capito nulla, perché sarebbero semplicemente logiche della prima repubblica e non il cambiamento che hanno chiesto i cittadini. Ciò vale anche per coloro che dicono `io, io,io', non può essere `o io faccio il presidente del Consiglio o nulla". Andate avanti uniti Noi - ha proseguito Fedriga - partiamo da una coalizione di centrodestra e il nostro obiettivo è tenere unita la coalizione e farla governare unita".

"Ribadisco, se non ci sono i programmi non si discute di nulla. Se per qualcuno il fine ultimo è semplicemente la poltrona di governo, se la tengono a noi non ci interessa", ha concluso.