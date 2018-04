Saltamartini: Roma nel degrado, Lega in piazza no passerelle

Roma, 21 apr. - "Nel giorno del Natale di Roma la Lega di Salvini scende in piazza al fianco dei cittadini, dei comitati di quartiere, per la sicurezza, il decoro e la legalità. Vogliamo ascoltare, affrontare i problemi del territorio e provare a dare quelle risposte che la giunta M5S ha dimostrato di essere totalmente incapace di fornire. Per ridare alla capitale d`Italia il lustro che merita non servono feste o passerelle, come vediamo fare sempre più spesso ad amministratori incompetenti e distratti. Serve aprire un confronto aperto e partecipato con la cittadinanza, le parti sociali e produttive, le istituzioni e la politica capace di dare prospettiva ad una città che muore ogni giorno sotto i colpi dell`incuria, degrado, sporcizia, insicurezza e criminalità, di un sistema viario e di trasporto pubblico inadeguato". Così la deputata della Lega Barbara Saltamartini, intervenendo questa mattina all'iniziativa del coordinamento locale del partito che si è svolta a piazza Bologna a Roma.

"Serve, ad esempio e come primo passo - ha aggiunto - tornare a ragionare con serietà sul tema dei poteri della capitale sia dal punto legislativo che economico-sociale. Non possiamo voltarci dall`altra parte, non possiamo lasciare alla Raggi lo scettro di inutile e dannoso sindaco. Vogliamo essere promotori e protagonisti di una svolta amministrativa, legislativa, sociale ed economica che possa renderci orgogliosi di essere figli di Roma".