Scuola, Aprea (Fi): contro bullismo ci vuole Daspo dei social

Roma, 21 apr. - "Non possiamo pensare di applicare ai tempi di oggi il modello educativo del '900. È cambiato il mondo, deve cambiare pure la scuola". Lo dice a Valrentina Aprea, deputata di Forza Italia, già sottosegretario all'Istruzione e assessore alla scuola in Lombardia, in un intervista a 'Il Tempo'.

Oggi, aggiunge, c'è il web, ci sono i social e "la rete amplifica e diffonde certi atteggiamenti. Poi c'è tutto un contorno rilevante: la perdita di autorevolezza dei docenti, la necessità di responsabilizzare le famiglie e di coinvolgere tutti gli attori in campo, dalle istituzioni alle Forze dell`Ordine. Se non ci mettiamo all`opera, il fenomeno rischia di degenerare".

"Occorrono punizioni esemplari. Però non basta - avverte la Aprea -. Penso al Daspo dei social. Li hai utilizzati in maniera scorretta? Per un po' non accederai ai tuoi profili. Per questo c'è bisogno di una collaborazione da parte dei fornitori del servizio. Sono pronta a portare - conclude la deputata azzurra - Forza Italia su questo percorso, attraverso un`iniziativa legislativa. Parliamo di un percorso complesso che va compiuto coinvolgendo e ascoltando tutte le parti in campo. Dagli studenti alle famiglie, ai docenti, presidi, operatori sociali".