Fisco, Agenzia ebntrare: boom accessi precompilata, +60% su 2017 -3

Roma, 21 apr. - L`Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola direttamente anche le imposte da pagare o il rimborso da incassare. In caso di rimborso, il contribuente che ha utilizzato il modello 730 lo riceverà direttamente dal datore di lavoro o dall`ente pensionistico. Chi, invece, non ha un sostituto d`imposta, per esempio perché ha perso il lavoro nel corso dell`anno, riceverà l`eventuale rimborso direttamente dall`Agenzia delle Entrate sul suo conto corrente bancario o postale (se il contribuente ha indicato sulla piattaforma il suo codice Iban).

I canali di assistenza, messi a disposizione dell`Agenzia, sono diversi. Innanzitutto il sito internet dedicato, raggiungibile all`indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti, ma anche il call center, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall`estero. È possibile dialogare "a tu per tu" con le Entrate anche tramite Facebook, conclude la nota, utilizzando la chat Messenger, oppure prenotare online un appuntamento in ufficio con un funzionario.