M.O., scienziato palestinese esponente Hamas ucciso a Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, 21 apr. - Uno scienziato palestinese esponente di Hamas è stato assassinato a Kuala Lumpur, in Malaysia. Lo ha annunciato il movimento integralista islamico a Gaza, mentre la famiglia della vittima ha accusato il Mossad israeliano.

Il dottor Fadi el Batch, specialista in energia, "è stato assassinato mentre si recava in una moschea per la preghiera dell'alba" nella capitale della Malaysia, ha indicato senza ulteriori precisazioni Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, in una nota. Il movimento palestinese non ha accusato eventuali responsabili, anche se spesso accusa Israele - suo nemico giurato - di questi omicidi.

La famiglia El Batch, nella Striscia di Gaza, ha invece puntato il dito contro il Mossad, il servizio di intelligence israeliano, in un comunicato.

(fonte AFP)