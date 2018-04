Governo, Gelmini (Fi): reazione Berlusconi contro M5s è umana

Roma, 21 apr. - "La sua è stata una reazione umana, comprensibile a valle di tutto quanto successo negli ultimi mesi e nelle sue settimaneBerlusconi ha sempre preso milioni di voti e da settimane viene insultato e vilipeso da parte di chi non dimostra rispetto per Forza Italia e i suoi elettori.". Lo ha dichiarato la capogruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini, parlando alle tv a margine della visita al salone del Mobile di Milano, a proposito dell'intemerata del leader Fi contro i dirigenti M5s che lui assumerebbe "per fargli pulire i cessi"

"Berlusconi - ha sottolineato Gelmini- non ha mai chiesto nulla per se stesso. Ha invece sempre messo a disposizione i parlamentari di Forza Italia e i suoi voti per costruire un governo serio che è l'interesse del Paese"