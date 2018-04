Pollastrini: il Pd non è l'utile idiota, ascolterà Mattarella

Milano, 21 apr. - "Il Pd, per quanto rimpicciolito, non è una scelta à la carte. Non è l'utile idiota al servizio di qualcuno e tantomeno di Berlusconi". Lo ha detto Barbara Pollastrini, vicepresidente del Partito democratico, all'incontro pubblico che si è tenuto a Milano, organizzato dalla Sinistra Pd, 'Insieme, per pensare, per reagire'. "Ascolteremo il Capo dello Stato, senza fughe in avanti e senza timori di responsabilità. Però non brindo, come il presidente dei nostri senatori, all'incontro tra Salvini e Di Maio. L'Italia sarebbe il primo tra i Paesi fondatori a essere rappresentato da un governo battezzato in Europa 'cigno nero' " ha aggiunto. A proposito del Pd, la deputata ha continuato: "Vedo la convocazione della Leopolda, la prova del 9: massimo rispetto per il pluralismo. Con umiltà dico di riflettere su quelle immagini, quel partito parallelo, quella narrazione".