Gasparri: Mori e altri eroi dell'antimafia, Berlusconi estraneo

Roma, 21 apr. - "La sentenza di Palermo riscrive la storia su basi del tutto immaginarie. Ed è frutto di una campagna di disinformazione che andrà contestata punto su punto. Mori e gli altri esponenti dell`Arma dei Carabinieri sono degli eroi della legalità che hanno arrestato Totò Riina e tanti altri esponenti delle cosche. Chi si è arreso alla mafia sono stati Scalfaro e Ciampi che cancellarono il carcere duro per centinaia di boss nel novantatré. Le vicende di cui si tratta sono tutte degli anni antecedenti ai governi di centrodestra, il primo dei quali duró peraltro appena sei mesi nella seconda parte del 1994 e non si capisce dunque in che modo Di Matteo, se non per scopi politici, chiami in causa Berlusconi". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).

"Dell`Utri - aggiunge - con tutte queste vicende non c`entra assolutamente nulla. I governi Berlusconi hanno inasprito le norme antimafia rendendo permanente il carce duro, il 41bis, nel 2002, introducendo norme severissime per il sequestro e la confisca dei patrimoni delle cosche e varando un codice antimafia. Questo impianto normativo è stato elogiato dall`allora Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso. Il resto sono menzogne, ricostruzioni politiciste, denigrazioni che andranno contestate nelle sedi penali e nelle sedi politiche. Non si può riscrivere con sentenze infondate la storia d`Italia. Altri si misero in ginocchio davanti alle cosche e Conso, Ministro della Giustizia del governo Ciampi, lo ammise davanti alla Commissione antimafia, quando disse che avevano cancellato il 41bis per molto criminali per dare un segnale dopo le stragi del 1992. Un segnale di resa che non è stato certamente quello di Mori, di Berlusconi e di tanti altri militari e politici che hanno combattuto la criminalità. Conosciamo la storia d`Italia. Io ho fatto prorogare il 41bis in parlamento alla fine degli anni novanta e ho fatto parte di un governo che lo ha reso definitivo. Di Matteo segue una strada politica. E dovrà rispondere delle sue affermazioni nelle sedi penali, sperando che si trovino giudici di ben diversa capacità analitica dei fatti. La battaglia la faremo noi per affermare la verità che viene cancellata da operazioni che si scioglieranno come neve al sole".