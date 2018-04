Governo,Gelmini(Fi):Fi confida in Mattarella e unità centrodestra

Roma, 21 apr. - Ancora un appello alla "responsabilità" che assicuri "un nuovo governo a partire dal centrodestra unito" dalla presidente dei deputati di Forza Italia Maria Stella Gelmini. "Confidiamo ancora - ha risposto alle tv a margine della visita al Salone del Mobile di Milano- nell'unità del centrodestra: è un fatto di rispetto verso i nostri elettori". Così come "confidiamo nel presidente della Repubblica" perchè "noi pensiamo che oggi serva un suo intervento che ci aspettiamo possa indicare la strada. La responsabilità dovrebbe prevalere"

"Crediamo - ha aggiunto Gelmini- che si debba partire dal centrodestra unito per formare un governo lontano da veti e invettive che invece ascoltiamo ma che non servono al Paese che ha bisogno e diritto di avere un governo". D'altra parte, "constatiamo che gli unici a non porre veti nei confronti di nessuno siamo noi di Forza Italia".