Pd, Orlando: la discussione interna è drammaticamente urgente

Roma, 21 apr. - "Il Pd non riesce a imboccare la strada per una discussione che era urgente il giorno dopo il voto e ora divente drammaticamente urgente. Non bisogna aver paura di discutere, di riflettere e trarre tutte le conseguenze dai messaggi che sono arrivati dal voto". Lo ha detto il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando, a margine di un incontro a Firenze.

"Bisogna - ha aggiunto - costruire e ricostruire rapporti con i settori popolari della società che si sono orientati in un'altra direzione e questo può avvenire se il Pd mette il tema della lotta alla disuguaglianza come tema principale della propria azione politica, cioè se è in grado di individuare una serie di strumenti che riducano le distanze che si sono incrementate all'indomani della crisi".

Per Orlando però il Pd non è finito. "Credo - ha spiegato - che il Pd sia stato l'investimento più importante che hanno fatto le famiglie riformiste di questo paese, il problema è che oggi il Pd non basta più: è giusta l'idea di costruire un contenitore unitario ma non basta più un trattino per tenere insieme pezzi di società che ormai hanno domande radicalmente diverse: un pezzo di inclusi che guardano con fiducia al futuro e un pezzo di esclusi che guardano con preoccupazione crescente e paura. Ci vuole un'idea di società e una critica ai meccanismi di produzione, distribuzione, concentrazione della ricchezza. Quando diciamo che abbiamo difeso e salvato il sistema economico diciamo una cosa vera ma per molti questo non è un merito perchè molti sono tagliati fuori dai meccanismi di inclusione sociale e dalla mobilità sociale".

E a chi gli chiedeva se nel caso di una possibile intesa con il M5s riterrebbe utile consultate gli iscritti Dem, Orlando ha risposto che "tutti i modi in cui ci si può confrontare dentro e fuori il partito sono utili, compreso un congresso: dobbiamo trovare le sedi e i modi per allargare la discussione, non solo con quelli rimasti ma anche con quelli che se ne sono andati e non mi riferisco alle sigle politiche ma agli elettori".