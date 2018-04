Nordcorea, fine dei test nucleari: Ue saluta una "tappa positiva"

Bruxelles, 21 apr. - L'Unione Europea ha evidenziato "una tappa positiva, attesa da tanto tempo", dopo l'annuncio di Pyongyang sulla fine dei test nucleari e dei test missilistici intercontinentali.

L'annuncio fatto dal leader nordcoreano Kim Jong Un mette in risalto la sua volontà di rispettare "i suoi obblighi internazionali" e di conformarsi in particolare alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha scritto in un comunicato l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini.

(fonte AFP)