Orlando:Governo Pd-M5s non è tema in campo,loro guardano a destra

Roma, 21 apr. - Una possibile convergenza tra Pd e M5s "non mi sembra che sia un tema dell'oggi, mi sembra che oggi il M5s stia lavorando alacremente per costruire un asse con la destra ed è una cosa su cui è giusto che molti elettori anche di centrosinistra che hanno votato M5s riflettano". Lo ha detto il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando, a margine di un incontro a Firenze.

"I loro voti, dati spesso anche come come elemento di critica al centrosinistra e al Pd - ha aggiunto - saranno utilizzati per costruire un rapporto con Salvini".

"Io - ha detto ancora - ho sempre ritenuto che il Pd dovesse stare in campo, fare le proprie proposte, cose che alla fine è avvenuto. Mi sembra che in questo momento stiamo assistendo al tentativo di convergenza tra Lega e M5s ed è evidente che a quel quadro non siamo interessati e non possiamo esserlo in alcun modo".