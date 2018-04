Pd, Sala: il segretario-candidato premier è format del passato

Milano, 21 apr. - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la norma dello statuto del Pd in base alla quale il segretario è anche il candidato premier "è un format del passato, potrebbe essere del futuro, ma a mio parere non è del presente". Lo ha detto durante un convegno organizzato dalla minoranza del Pd all'Acquario Civico.

"Rischiano di cullarci nell'idea che il Pd e l'unico partito radicato sul territorio. Quando le elezioni dicono che non è così devi prenderne atto; il Pd e la sinistra parlano a sé stessi, gli altri non hanno confini. Molto degli elettori del Pd oggi sono per così dire parcheggiati nel M5S, quindi serve in profondo lavoro sul territorio" ha osservato il primo cittadino.

"Non dico che in assoluto il format sia sbagliato, ma dico che oggi è probabilmente sbagliato. Mi piacerebbe un segretario che dichiarasse dal giorno uno che non ha ambizioni di diventare il futuro premier, ma che abbia una gran volontà di lavorare per due o tre anni per la ricostruzione su tutto il territorio nazionale. Penso specialmente al Sud" ha proseguito Sala.

Alla domanda se possa essere il ruolo dell'attuale reggente, Maurizio Martina, ha risposto: "Credo che Martina sia un buon candidato; il mio consiglio è non si faccia tirar dentro in soluzioni per cui per quattro o cinque mesi" fa il segretario, "nessuno di buonsenso accetterebbe. Se condividiamo l'idea di trovare qualcuno che abbia voglia di lavorare in questo senso, probabilmente ci possono essere anche altre candidature".

Sala ha però escluso di essere lui stesso un potenziale candidato a quel ruolo: "Credo che il mio contributo alla sinistra sia far vedere come funziona Milano. Penso che da Milano stia partendo veramente una forte rivoluzione anche nel pensiero politico di sinistra; una sinistra che ha scelto una direzione che non sbanda e che sui principi e fermissima e che però è capace di dialogare con tutti" ha proseguito il sindaco.