Giornata salute donne,Casellati: fondamentale per salute società

Roma, 21 apr. - "In occasione della Giornata Nazionale della Salute delle Donne, voglio innanzitutto ringraziare quanti operano quotidianamente per tutelare e sostenere nel settore della sanità l`universo femminile. E lo fanno in modi differenti, con la dedizione e le sensibilità necessarie. La salute delle donne, considerata nel senso più ampio possibile, è fondamentale per lo stato di benessere dell`intera società". Lo ha affermato in una dichiarazione la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Approfondire la specificità di quella medicina di genere che ho avviato per prima in Europa da sottosegretario alla Salute, fornire risposte adeguate in materia di prevenzione, ma anche di diagnosi e cura - ha proseguito Casellati- è un percorso che va sempre più rafforzato, attraverso mirati interventi legislativi e l`accesso agevolato ai servizi delle istituzioni territoriali. Mi piacerebbe che partisse quanto prima una vera e propria campagna informativa che mettesse al centro dell`interesse generale la salute delle donne, motore di un Paese il cui vigore passa necessariamente attraverso le energie, le intelligenze e le peculiarità del mondo femminile".