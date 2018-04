Malta, Tajani: vogliamo i mandanti dell'omicidio di Daphne -2

Roma, 21 apr. - Possiamo dire che Malta è diventata la coscienza sporca dell`Unione europea? "L`Europarlamento sta continuando a tenere i riflettori puntati su Malta, ma deve essere un`operazione di giustizia, non politica. Le indagini non possono essere fatte a favore di una parte politica contro un`altra, ma devono scoprire la verità e far capire che in Europa non si possono uccidere giornalisti quando scoprono qualcosa che dà fastidio". Però c`è la sensazione che l`Europa non voglia dare un giudizio politico prima che arrivino le sentenze, così come sembra che voi popolari non affondiate il colpo sul socialista Muscat perché in casa avete Orban (e viceversa). "Questo non c`entra niente con la libertà di stampa". Ma la libertà di stampa sembra compressa da un sistema politico e finanziario che ha portato Malta ai limiti della legalità. "Il Parlamento europeo sta indagando, non vorrei ridurre il problema a una questione destra-sinistra, non è che se domani va via Muscat cambia tutto. Crede che con le dimissioni di Robert Fico ora in Slovacchia sia tutto a posto?". Considera corretto che un Paese Ue venda passaporti per di più passando da una società inglese, la Henley and Partners, che non pubblica nemmeno bilanci e lista dei soci? "No, i passaporti non possono essere venduti, quantomeno non senza verificare seriamente che siano rispettati tutti i requisiti di legalità. Dobbiamo essere più severi per ragioni di sicurezza, lotta al terrorismo e contrasto del riciclaggio di denaro sporco". La Commissione europea ha autorizzato lo schema di vendita dei passaporti: ora dovrebbe intervenire? "Le regole devono essere rispettate, bisogna verificare che tutto sia corretto, non possiamo preoccuparci solo della politica".