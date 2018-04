Malta, Tajani: vogliamo i mandanti dell'omicidio di Daphne

Roma, 21 apr. - "Noi non stiamo zitti, non smetteremo di indagare fino a quando non saranno stati individuati i mandanti dell`omicidio di Daphne Caruana Galizia". Antonio Tajani, presidente dell`Europarlamento, è stato l`unico politico europeo a partecipare ai funerali della giornalista maltese uccisa da un`autobomba nell`ottobre 2017. Ha seguito la vicenda da vicino e Strasburgo ha messo in piedi due commissioni di inchiesta che si sono occupate di Malta: quella sui Panama papers e quella sui paradisi fiscali. Alla luce del lavoro condotto dal consorzio internazionale The Daphne Project - in Italia rappresentato da Repubblica - Tajani insiste: "Continuiamo a fare pressione, anche con gesti simbolici. Il 23 ottobre, ad esempio, appenderemo il ritratto di Daphne nella sala stampa di Strasburgo, già intitolata a lei".

Gesti importanti, ma non si può fare di più? "Come detto, non basta l`arresto dei tre killer, vogliamo i mandanti. Visto che c`è anche la pista finanziaria, se fossi il governo maltese chiederei l`intervento della Guardia di finanzia italiana, la numero uno in Europa per questo genere di reati. Inoltre limitare la libertà di stampa è inaccettabile. Dobbiamo essere duri e determinati, altrimenti come facciamo a lamentarci con Putin o Erdogan?". (Segue)