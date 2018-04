Sala: Pd dialoghi con M5s ma con intesa su principi fondamentali

Milano, 21 apr. - "Auspico assolutamente il dialogo tra Pd e M5s, partendo dal presupposto che ovviamente su alcuni principi fondamentali bisogna pure intendersi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il convegno "Insieme, per pensare, per reagire" organizzato dalla minoranza del Pd. "Tra reddito di cittadinanza è il nostro modello di welfare solidale, che porta aiuto a tanti e coinvolge il terzo settore, è chiaro che io scelgo il nostro. Detto ciò bisogna parlare con tutti. Però va fatta una riflessione sui programmi" ha aggiunto il primo cittadino. "Non servono mille cose, ma su quattro cinque cose fondamentali" bisogna essere d'accordo perché "non possiamo pensare di allearci con chi pensa distruggere quello che la sinistra ha fatto fino a oggi" ha concluso Sala.