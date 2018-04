Stato-mafia,Cuperlo:sentenza Palermo elemento rafforza democrazia

Milano, 21 apr. - La sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia è "clamorosa per le sue implicazioni", ma "vede lo Stato capace di processare se stesso e questo è un elemento di forza della democrazia italiana, non di debolezza". È quanto ha osservato Gianni Cuperlo, esponete della minoranza del Pd, a margine del convegno "Insieme, per pensare, per reagire" organizzato dalla sua corrente all'Acquario Civico. Secondo Cuperlo la sentenza avrà conseguenze politiche: "Ho appena citato il cambio di posizione del leader del M5s, a leggere i giornali sembra di sì" ha aggiunto.