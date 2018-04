Mafia, Parisi: sentenza punto più basso Stato di diritto

Roma, 21 apr. - "È incredibile come si possa gioire della sentenza di Palermo che condanna dei servitori dello Stato che hanno arrestato Totò Riina e, con la loro azione, inferto dei colpi durissimi alla mafia. Uno Stato che non protegge i suoi servitori è uno Stato fallito". Lo ha scritto Stefano Parisi, segretario di Energie Per l'Italia, commentando con un post su Facebook la condanna inflitta in primo grado al generale Mario Mori dalla Corte di Assise di Palermo.

"A supporto di questa sentenza - aggiunge - non ci sono prove ma solo dichiarazioni di pentiti la cui totale assenza di credibilità è stata già provata. La spinta mediatica intorno alla presunta trattativa Stato-Mafia, la forte ed esplicita politicizzazione del pm Di Matteo, fanno di questo caso uno dei punti più bassi del nostro stato di diritto. I leader politici che in queste ore esultano rappresentano il dramma ultimo che sta vivendo il nostro Paese. Che il neoeletto presidente della Camera dei Deputati inneggi a questa sentenza è senza dubbio un fatto molto grave a cui il Parlamento dovrebbe dare una risposta chiara a difesa della nostra democrazia e dello stato di diritto".