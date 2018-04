Roma, 21 apr. - "A differenza di quanto scritto da alcuni quotidiani non c'è nessuna interlocuzione tra Renzi e Casaleggio, nemmeno per interposta persona". E' quanto si legge in una nota dello staff dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi.

"I due peraltro - si legge nella precisazione - non si conoscono e non si sono mai incontrati né sentiti. La posizione del senatore fiorentino rimane quella assunta dalla direzione nazionale del Pd sintetizzabile con la frase 'tocca a loro'".