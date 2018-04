Francia-Usa, Macron regalerà a Trump giovane quercia per ... -2

Parigi, 21 apr. - Macron si è invece rifiutato di commentare alcune controversie su Trump, in particolare l'inchiesta sulle ingerenze russe nelle elezioni del 2016 che gravano sulla presidenza del magnate americano.

"Non spetta a me giudicare o, in un certo senso, spiegare al vostro popolo che cosa dovrebbe essere il vostro presidente", ha affermato l'inquilino dell'Eliseo.

Macron effettuerà, a partire da lunedì, una visita di stato di tre giorni negli Stati Uniti, nel corso della quale sarà ricevuto in pompa magna da Trump e farà un intervento di fronte al Congresso.