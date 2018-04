Francia-Usa,Macron regalerà a Trump giovane quercia per Casa Bianca

Parigi, 21 apr. - Emmanuel Macron regalerà a Donald Trump una giovane pianta di quercia, per simbolizzare la forza delle relazioni tra Francia e Stati Uniti. Lo ha indicato l'emittente Fox News.

Si tratta di un tipo "di quercia del nord della Francia che, la speranza, sarà piantato sul terreno della Casa Bianca per simbolizzare la tenacia di questa amicizia", ha dichiarato il giornalista Chris Wallace, che ha intervistato Macron all'Eliseo.

In questa intervista che trasmetterà domani Fox News Sunday, Emmanuel Macron rivela di "non essersi mai domandato" se il presidente Trump porterà a termine il suo mandato, secondo l'anticipazione di qualche passaggio. "Lavoro con lui perchè noi siamo entrambi al servizio del nostro Paese", ha sottolineato, in inglese, il capo dello stato francese.

(fonte AFP)