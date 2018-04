New York, 21 apr. - La possibilità di una regolamentazione più ferrea arriva mentre le compagnie aeree si stanno affannando per completare alcune ispezioni, in un momento in cui i fornitori di servizi di manutenzione hanno sempre più lavoro a causa dell'aumento esponenziale dei voli negli ultimi anni.

La FAA richiederà che le ispezioni a ultrasuoni siano completate su 2.500 motori entro agosto. In precedenza, l'agenzia proponeva ispezioni per circa 200 motori da completare entro 18 mesi.