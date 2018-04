Romani (Fi): un errore accettare il veto su di me, ora è chiaro

Roma, 21 apr. - "Adesso è tutto più chiaro. Accettare il veto sulla mia persona ha inaugurato la stagione dei veti dei quali Forza Italia è rimasta vittima. E che sta bloccando la formazione del nuovo governo". Paolo Romani, ex capogruppo di Fi in Senato, torna su quel sabato in cui Silvio Berlusconi cedette alle pressioni di Salvini e Di Maio, lasciò cadere la candidatura dello stesso Romani e ripiegò su Elisabetta Alberti Casellati come Presidente del Senato. In un'intervista a Repubblica, individua un'unicastrada per uscire dallo stallo: "Salvini si assuma la responsabilità di dire che a lui compete l'onere di formare un governo, e si rivolga in Parlamento. Ovviamente senza il M5s".