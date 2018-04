Nordcorea, Cina elogia interruzione lanci missili e test nucleari

Pechino, 21 apr. - La Cina, principale alleata di Pyongyang, ha salutato la decisione della Corea del Nord di interrompere i lanci di missili balistici e i suoi test nucleare, affermando che questo gesto consentirà un avanzamento verso la denuclearizzazione della penisola coreana.

"La Cina pensa che la decisione di interrompere i test nucleari e di concentrarsi sullo sviluppo economico, oltre che sul miglioramento delle condizioni di vita, aiuterà a calmare la situazione nella penisola coreana e a far avanzare il processo di denuclearizzazione oltre che gli sforzi in vista di una soluzione politica", ha dichiarato Lu Kang, il portavoce del ministero degli Esteri, in un comunicato.

(fonte AFP)