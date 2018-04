Seoul: annuncio Nordcorea "progresso" verso denuclearizzazione

Seoul, 21 apr. - La Corea del Sud si è rallegrata della decisione di Kim Jong Un, il leader della Corea del Nord, di mettere fine ai test nucleari e balistici.

"La decisione della Corea del Nord rappresenta un progresso significativo per la denuclearizzazione della Penisola coreana, che il mondo attende", ha dichiarato la presidenza sudcoreana in una nota, salutando "l'ambiente molto positivo per i futuri vertici tra le due Coree e la Corea del Nord e gli Stati Uniti", che la decisione di Pyongyang è destinata "a creare".

(fonte AFP)