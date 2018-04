Nordcorea, Trump elogia una "notizia molto buona" per il mondo

Washington, 21 apr. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha salutato con favore l'annuncio di Kim Jong Un della sospensione dei test nucleari della Corea del Nord, riscontrando in questa decisione "una notizia molto buona per la Corea del Nord e per il mondo".

"Grande progresso! Non vedo l'ora di partecipare al nostro summit", ha aggiunto in un tweet, menzionando il suo prossimo incontro con il leader nordcoreano, che potrebbe secondo lui avvenire a fine maggio o inizio giugno.

(fonte AFP)