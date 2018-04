Saipem: nuovi contratti Drilling e E&C Offshore per 190 mln usd

Milano, 20 apr. - Saipem ha acquisito nuovi contratti nel Drilling Offshore e nell`E&C Offshore per un valore complessivo di circa 190 milioni di dollari. "I nuovi contratti nel drilling offshore confermano la strategia dell'azienda in questo segmento, orientata a consolidare relazioni anche con nuovi clienti in attesa di un ulteriore recupero in questo mercato - ha commentato l'Ad Stefano Cao - Inoltre, grazie alla nuova assegnazione nell'E&C offshore, Saipem consolida ulteriormente la sua presenza e le sue competenze in un business strategico come il decommissioning".

Nel dettaglio, Saipem si è aggiudicata nuovi contratti nel drilling offshore che richiederanno l`utilizzo del mezzo semi-sommergibile di sesta generazione Scarabeo 8 in grado di operare in condizioni ambientali estreme. Le attività di perforazione si svolgeranno nell`offshore norvegese e avranno una durata di circa 10 mesi, escludendo le opzioni. Il primo contratto assegnato da A/S Norske Shell riguarda la perforazione di un pozzo opzionale relativo al contratto precedentemente assegnato e annunciato lo scorso dicembre. Il secondo contratto è stato assegnato da Total E&P Norge A/S per la perforazione di un pozzo in diretta continuità con il completamento delle operazioni condotte per A/S Norske Shell. Entrambi i contratti sono inclusi nelle acquisizioni del primo trimestre 2018. Inoltre, è stato firmato un contratto con Aker BP per la perforazione di 4 pozzi più 2 opzionali. I lavori sono previsti iniziare verso la fine del quarto trimestre del 2018, a seguito del completamento delle operazioni per Total E & P Norge A/S.

Nel settore E&C offshore, Saipem si è aggiudicata un progetto di decommissioning nelle acque britanniche del Mare del Nord assegnato da ConocoPhillips Ltd. Infine, Saipem si è aggiudicata un nuovo progetto nel Golfo Arabico. I lavori comprendono l'ingegneria, la costruzione, l'installazione offshore e il commissioning di una nuova condotta per il trasporto di greggio.