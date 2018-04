Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari (+0,16%), in luce Tim

Milano, 20 apr. - Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,16% a 23.829 punti. Tra le blue chip maglia rosa a Tim (+1,6% a 0,8762 euro) in vista dell'assemblea del 24 aprile mentre si attende per lunedì la decisione del Tribunale di Milano sul ricorso presentato dal cda e da Vivendi contro la decisione dei sindaci di integrare l'odg con le richieste di Elliott. In rosso Campari (-2,54%), CnhI (-1,79%) e StM (-1,49%).

Fuori dal paniere principale in luce Beni Stabili (+3,77%) dopo che Foncière des Régions, azionista di maggioranza al 52,4%, ha proposto un'operazione di fusione. Sotto i riflettori le società delle torri Inwit (+5,04%) ed Ei Towers (+4,92%) sulle voci di operazione di M&A nel settore, dopo la mossa dei Benetton che, tramite Edizione, acquisteranno il 29,9% di Cellnex nell'ambito del riassetto di Abertis.