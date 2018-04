Brembo presenta la relazione di sostenibilità per il 2017

Milano, 20 apr. - 2.026 brevetti attivi depositati fino al 2017, oltre 195mila ore di formazione erogate, 1.055 persone impegnate in attività di R&D nell'anno, riduzione del 5,9% di emissioni di CO2 per unità di prodotto rispetto all'anno precedente e l'8,3% di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Sono alcuni dei dati più rilevanti contenuti nella relazione di sostenibilità del gruppo Brembo per il 2017.

"E` per me un motivo di grande soddisfazione - ha commentato Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo - poter presentare oggi ai nostri Soci questa pubblicazione, non solo perché rappresenta il risultato tangibile di un lungo e impegnativo percorso al quale hanno contribuito molte persone di Brembo in tutto il mondo, ma anche perché presenta in modo chiaro i valori che ci hanno sempre guidato e i nuovi obiettivi condivisi dal Gruppo in ottica di miglioramento continuo anche in ambito di sostenibilità".