Global Blue e Air China: sinergie ad alta quota

Roma, 20 apr. - Global Blue Italia, società leader per i servizi Tax Free Shopping, e Air China, compagnia di bandiera della Repubblica Popolare Cinese, rinnovano la loro partnership per offrire una rosa di servizi sempre più ampia ai titolari delle carte Air China Gold, Platinum e Platinum Life Time Card del programma di fidelizzazione "Phoenix Miles".

Così i viaggiatori "top" di Air China potranno continuare a godere di un`accoglienza unica nelle Lounge Global Blue di Milano e Roma, e avere un livello di esclusività superiore anche negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. Nelle location di via Santo Spirito nel capoluogo lombardo e Piazza di Spagna nella capitale, infatti, dove sono accolti da personale multilingue e dove fruiscono di numerosi vantaggi, i turisti che esporranno le carte del programma di fidelizzazione avranno una "corsia preferenziale" nel rimborso.

Nel corso del Cocktail organizzato per l`occasione nella Lounge romana di Global Blue è stata sottolineata l`importanza della partnership siglata con Air China. Nel 2017, infatti, i Globe shopper cinesi, hanno rappresentato circa il 30% del mercato del Tax Free Shopping e i dati Global Blue, tra dicembre 2017 e febbraio 2018, evidenziano che i viaggiatori cinesi hanno fatto registrare un aumento del valore dello scontrino medio rispetto a quanto calcolato un anno fa, una crescita dell`8% che lo ha portato ad un valore pari a 1.069 euro, superiore rispetto a quello dello scontrino medio italiano dei turisti internazionali pari a 775 euro.

«Siamo molto soddisfatti del rinnovo della partnership con Air China» ha detto Antonella Bertossi, Partner Relationships & Marketing Manager di Global Blue Italia in occasione del Cocktail in Lounge. «Questa collaborazione si inserisce perfettamente nella strategia di Global Blue, volta a fare delle Lounge il punto di riferimento per globe shopper di elevato standing, offrendo loro servizi di altissimo livello in grado di rappresentare un plus a completamento della loro shopping experience nel nostro Paese.»

«Il rinnovo della partnership con Global Blue - sottolinea la responsabile Marketing Air China, Mita Carmelita Pippa - è in linea con la volontà di valorizzare anche il momento dello shopping, dando spazio alle eccellenze italiane e al Made in Italy, molto apprezzato dai nostri clienti, nonchè facilitare le operazioni di refund tax prima dell`imbarco voli. L`ospitalità firmata Global Blue nel cuore delle città italiane, in splendide cornici come questa di Piazza di Spagna, sono un valore aggiunto alla shopping experience.» «I nostri clienti originari dalla Cina scelgono l`Italia perché amano la qualità e lo stile di vita italiano - prosegue - così anche a bordo dei nostri aerei serviamo il meglio dell`enogastronomia italiana e il gusto italiano vola ad alta quota. La carta Phoenix Miles è la più diffusa in Asia con oltre 50 milioni di iscritti, associata al gruppo Star Alliance, e i nostri accordi di co-marketing sono una vetrina sul mercato cinese.»

Stefano Sebastiani, Responsabile Corporate & Business Travel di Air China: «Air China è sempre più presente nel settore Business Travel grazie alla stretta collaborazione con le grandi aziende Italiane (moda, automotive, farmaceutico, tessile) interessate agli scambi commerciali con la Cina. Con la firma di una recente Joint Venture con Lufthansa Group, Air China ha rafforzato ulteriormente la sua presenza in Europa, i suoi passeggeri avranno a disposizione una maggiore offerta di voli e posti aggiuntivi per raggiungere la loro destinazione, inoltre una maggiore disponibilità di tariffe speciali armonizzate tra Air China&Lufthansa.»