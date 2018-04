La Spac Gabelli Value for Italy debutta sull'Aim Italia

Milano, 20 apr. - Gabelli Value for Italy debutta oggi sull'Aim Italia. La Spac è promossa da Marc Gabelli insieme a Nicolò Brandolini d`Adda, Alessandro Papetti, Carlo Gentili, Micaela Capelli e Douglas Jamieson.

Gabelli Value for Italy si concentrerà nella ricerca di una pmi vocata all'internazionalizzazione che possa in particolare trarre beneficio dall'accesso al mercato degli Stati Uniti.

In fase di collocamento la società ha raccolto 110 milioni con un flottante del 93,9%. Ubi Banca e Unicredit hanno agito nel ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Banor Sim nel ruolo di co-bookrunner. Ubi anche Nomad e Specialista.

"Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto a Gabelli Value for Italy - ha commentato Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana - L'interesse della casa di investimento Gabelli per il mercato italiano testimonia l`apprezzamento e il riconoscimento internazionale dei nostri mercati finanziari nonché la dinamicità del nostro tessuto imprenditoriale. Gabelli Value for Italy supporterà l`internazionalizzazione di una pmi italiana, nuova conferma di come le Spac stiano diventando un ulteriore strumento di finanziamento della nostra economia reale innestandosi perfettamente nel tessuto industriale del nostro Paese".

Marc Gabelli, Presidente di Gabelli Value for Italy: "Il Gruppo Gabelli si pone come un investitore strategico di lungo termine che instaura rapporti di collaborazione con il top management delle società in cui investe. Puntiamo a fare lo stesso con questa SPAC, cercando una business combination con una PMI italiana non quotata con l`obiettivo di potenziarne l`internazionalizzazione e, in particolare, l`accesso strategico al mercato degli Stati Uniti. Siamo lieti di aver riunito in questo team di esperti promotori, professionisti italiani e americani che mettono insieme competenze di management, private equity, M&A e mercati finanziari insieme al più ampio sostegno del Gruppo Gabelli".