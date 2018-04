Siria: Save the Children, 1 bambino su 3 fuori dalla scuola -2

Roma, 20 apr. - L`aula scolastica devastata è stata ideata dall`Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare la vita dei bambini e a garantire loro un futuro per rappresentare la condizione di oltre 2 milioni e mezzo di minori siriani che, sia all`interno che all`estero del paese, stanno perdendo la possibilità di ricevere un`educazione a causa della brutale guerra che affligge la Siria.

Save the Children sollecita i leader mondiali affinché agiscano con urgenza per porre fine ai combattimenti. L`Organizzazione chiede di intraprendere i passi necessari per affrontare le sfide che impediscono ai bambini siriani di frequentare la scuola e per garantire loro un`educazione di qualità e accessibile, in condizioni di sicurezza.