Musica, morto il dj svedese Avicii

Mascate, 20 apr. - Il dj svedese Avicii, uno dei più famosi esponenti della scena electro, è morto a 28 anni nell'Oman, due anni dopo il clamoroso ritiro dalle scene: lo ha reso noto il suo agente.

Tim Bergling, questo il suo vero nome, era considerato uno dei migliori dj al mondo, noto soprattutto per la sua "Wake me up" del 2103; negli ultimi anni non aveva fatto mistero dei suoi problemi di salute, legati ad un eccessivo consumo di alcool: il comunicato del suo agente tuttavia non specifica quali siano state le cause del decesso.