A. Saudita, a Riad apre primo cinema da 35 anni

Riad, 20 apr. - Per la prima volta da 35 anni a questa parte un cinema di Riad ha aperto i battenti al grande pubblico, con la proiezione del film d'azione statunitense "Black panther".

La sala, in grado di accogliere 250 spettatori, è di proprietà della statunitense Amc Entertainment, prima azienda autorizzata a sfruttare il mercato cinematografico; nei prossimi mesi dovrebbero aprire i battenti altri cinema in un Paese in cui le proiezioni erano state vietate negli anni Ottanta su insistenza delle autorità religiose.