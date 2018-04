Draghi (e G20) contro protezionismo. Eurozona cresce... -3

Washington, 20 apr. - Poul Thomsen, direttore del dipartimento Europeo dell'Fmi, ha espresso a sua volta preoccupazione per il "rischio di una escalation" delle tensioni commerciali. Per lui, i dazi ventilati da Trump "di per sé non hanno un grande impatto". Tuttavia, un peggioramento della situazione sarebbe da temere. Per questo le dispute vanno risolte nell'ambito dei "framework multilaterali" esistenti.

Sul futuro dell'Europa, ma non sui temi commerciali, si è espresso Pier Carlo Padoan. Con ottimismo. Il ministro italiano dell'Economia ha lanciato nuovamente un messaggio ai Paesi Ue e all'Italia che sarà guidata dal prossimo governo, qualunque esso sia. I governi europei "devono attuare politiche nella speranza che gli effetti [positivi] vengano poi riconosciuti". Quanto al nostro Paese, Padoan ha detto ai microfoni di Cnn: "Spero che l'aggiustamento fiscale e il sostegno alla crescita continuino" in Italia anche perché "alcune politiche [economiche] sono state già approvate e inizieranno a dare frutti nei mesi a venire". Insomma, non si può invertire rotta. Come aveva detto il giorno precedente, "la strada imboccata è quella giusta". Lo ha riconosciuto anche l'Fmi.

"L'Italia ha fatto importanti riforme (lavoro, pensioni) per affrontare le sfide" con cui sta facendo i conti da prima dell'ultima crisi. "Questo è molto importante ed è uno dei motivi per cui l'Italia sta crescendo in modo robusto e ha approfittato della ripresa economica europea in generale", ha spiegato Thomsen. Secondo il direttore del dipartimento Europeo dell'Fmi "è cruciale che non ci sia un cambio di rotta sul piano delle riforme". Thomsen si è detto "fiducioso" sull'Italia post elezioni: "E' uno dei motivi per cui i mercati hanno reagito bene" dopo il 4 marzo.

Mentre gli investitori monitorano l'Italia e lo spread tra i nostri titoli di stato e quelli tedeschi, Padoan ha a sua volta espresso ottimismo: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "guiderà trattative di successo" per la formazione del nuovo governo.