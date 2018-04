Draghi (e G20) contro protezionismo. Eurozona cresce... -2

Washington, 20 apr. - Gli ha fatto eco Federico Sturzenegger, governatore della banca centrale argentina alla presidenza di turno del G20: le "politiche orientate dai soli interessi nazionali sono un rischio per l'economia mondiale".

Se Draghi e il G20 non hanno fatto nomi, come era prevedibile, Pierre Moscovici è stato esplicito: in una intervista alla Cnn, il commissario europeo per gli affari economici e monetari ha mandato a dire all'amministrazione Trump che "l'Unione europea non è un problema" e di conseguenza deve essere esonerata in modo permanente (e non solo temporaneo) dai dazi sull'acciaio e sull'alluminio voluti dagli Usa. "Non c'è bisogno e non c'è giustificazione per una guerra commerciale", ha aggiunto ventilando - nel peggiore dei casi - il ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio e sostenendo che "un problema globale [come quello degli squilibri commerciali] "va risolto in modo globale e non unilaterale".

Bruno Le Maire, il ministro francese dell'Economia, è stato a sua volta categorico. A Bloomberg TV ha affermato: "Non vogliamo che la decisione di uno dei nostri più stretti alleati metta a repentaglio la crescita europea". (Segue)