Draghi (e G20) contro protezionismo. Eurozona cresce robusta

Washington, 20 apr. - C'è un tema che sta tenendo banco a Washington, dove i ministri delle finanze e i banchieri centrali da tutto il mondo sono riuniti sotto il tetto del Fondo monetario internazionale: le tensioni commerciali e il rischio che possano ledere lo slancio economico di cui sta godendo tutto il mondo, inclusa l'Eurozona. Lo sguardo è rivolto alla non lontana Casa Bianca, da dove il presidente americano Donald Trump vuole usare i dazi come leva per negoziare accordi commerciali più favorevoli per gli Stati Uniti.

Se il leader Usa preferisce azioni unilaterali all'insegna del motto "America First", il resto del mondo vuole puntare su soluzioni multilaterali e sulla collaborazione. E' quello che da giorni ripete Christine Lagarde, il direttore generale dell'Fmi. E' quello che ha detto oggi anche Mario Draghi, il governatore della Banca centrale europea. Ed è quello su cui si sono trovati d'accordo - ma senza metterlo per iscritto in un comunicato - le principali economie parte del G20.

"Preservare un commercio libero, aperto e legato alla cooperazione multilaterale è cruciale per alimentare un ambiente economico globale favorevole", ha detto Draghi nel suo discorso depositato all'Fmi e nel quale ha spiegato che l'economia dell'Eurozona "sta crescendo in modo robusto" ed è vista continuare su quella strada anche se il picco potrebbe essere stato raggiunto. (Segue)