Mafia, Napoli (Fi): ma un magistrato può strappare applausi?

Roma, 20 apr. - "Non entro nel merito della sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo, per due ragioni: la prima è che ci sarà un appello; la seconda, forse più importante, è perchè dal fronte del giustizialismo ci è stato insegnato che le sentenze si rispettano e non si commentano. Vado oltre il merito di quello che hanno deciso i giudici palermitani, per chiedermi: può un magistrato cercare di strappare gli applausi come una star del calcio o del cinema? Capisco che viviamo in uno star-system permanente, ma un Di Matteo o un Ingroia (indagato per appropriazione indebita) che commentano e ostentano la loro soddisfazione per le condanne o le assoluzioni, sono ancora idonei e adeguati per fare i giudici o i pm? Un Paese normale più volte indicato come un traguardo, può aspirare a diventarlo con magistrati simili oppure si avvia ad applaudire nuovi Robespierre?". Lo afferma in una nota il deputato di Fi, Osvaldo Napoli.