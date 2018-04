Dip.Giustizia Usa apre indagine sui memo di Comey

New York, 20 apr. - L'ispettore generale del dipartimento di Giustizia statunitense ha deciso di aprire un'indagine sulla possibilità che l'ex direttore dell'Fbi, James Comey, abbia illegalmente consegnato a un suo amico delle informazioni classificate, quelle contenute negli ormai famosi quattro 'memo' di pubblico dominio.

Dei quattro memo, sarebbero due quelli finiti nel mirino dell'ispettore. Secondo il Wall Street Journal, che ha dato la notizia, Comey avrebbe modificato degli elementi di un memo, sapendo che si trattava di un rapporto classificato, mentre all'epoca l'altro rapporto era classificato come privo di informazioni sensibili; dopo il suo licenziamento, però, l'Fbi ha modificato lo status del documento, portandolo a "confidenziale".

Comey ha detto di considerarli dei documenti personali e non governativi. Ha poi affermato, davanti al Congresso, di averli scritti e di aver autorizzato la pubblicazione sui media "come privato cittadino". Comey consegnò quattro memo all'amico Daniel Richman, ex procuratore federale, ora professore alla Columbia Law School; Trump licenziò Comey il 9 maggio e una settimana dopo furono pubblicati i documenti consegnati da Richman ai media.