Molise, Fitto: unico voto utile è al centrodestra

Roma, 20 apr. - "Dopo il disastroso governo di centrosinistra il Molise ha bisogno di voltare pagina con proposte e non proteste, con persone competenti, che conoscono il territorio, che già in passato hanno dimostrato di saper governare: l'unico voto utile è quello al centrodestra con Toma presidente. All'interno del centrodestra, poi, l'invito è a sostenere la nostra lista 'Iorio per il Molise-Noi con L'Italia' che porta già nel simbolo un cognome che è una garanzia di una politica del fare a favore del territorio e dei suoi cittadini". Così il presidente di Noi con l'italia, Raffaele Fitto, da Isernia al comizio di chiusura con tutti i candidati della lista.