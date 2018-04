Scuola, Rampelli: migliaia di maestri e maestre di nuovo precari

Roma, 20 apr. - "Oggi l`avvocatura di Stato ha deciso che migliaia di maestre e maestri dovranno ritornare precari, in seconda fascia d`Istituto, e chi era già stato assunto dovrà essere licenziato. Questo grazie ai pasticci della buona scuola... Ora serve una urgente soluzione politica e Fdi si mette a disposizione di qualunque governo per evitare un licenziamento di massa ingiusto e assurdo. Abbiamo detto da mesi che sarebbe stato necessario che il governo intervenisse per scongiurare questo dramma, ma nulla è accaduto". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.

"Non permetteremo - aggiunge - che questa sentenza venga vissuta come un incubo da migliaia di famiglie perché con la scuola, i bambini, i lavoratori e la vita delle persone non si scherza".