Mafia, Sisto (Fi): da Di Matteo comportamento gravissimo

Roma, 20 apr. - "Il tentativo del Pm Di Matteo di attribuire alla sentenza di oggi un valore politico è già di per sé gravissimo. Ancor più grave è la volontà di attualizzare strumentalmente e in maniera del tutto inaccettabile fatti attribuiti a determinati periodi e soggetti, scagliandosi contro Silvio Berlusconi esattamente come farebbe un militante dei 5 Stelle su un blog". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Accostare il nome del presidente Berlusconi alla mafia - prosegue - è semplicemente una assurdità, figlia di una posizione di pregiudizio squalificata in partenza dalla faziosità del propalante e offensiva del ruolo di appartenente alla Magistratura. Di un altro Ingroia non si sentiva proprio la necessità", conclude.