Mafia, Mulè: volgare strumentalizzazione, Berlusconi nulla c'entra

Roma, 20 apr. - "È evidente la volgare strumentalizzazione che in queste ore si sta consumando su una sentenza di primo grado che, tra l'altro, contraddice altri verdetti precedenti. In spregio al principio di innocenza sancito in Costituzione e sorvolando sulla valutazione fatta dai giudici, una canea guidata da vari esponenti dei 5Stelle si è scatenata contro Silvio Berlusconi che nulla c'entra con i fatti del processo". Lo afferma in una nota Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato.

"Non solo. L'azione antimafia dei governi guidati dal Presidente Berlusconi resta piuttosto una pietra miliare nella lotta contro le cosche. Stabilire un nesso tra i fatti della politica di oggi e la sentenza di primo grado sul processo "trattativa" significa ancora una volta dimostrare un'ignoranza e una malafede propria di chi non conosce l'abc della democrazia", conclude.