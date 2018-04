G20: politiche solo per interessi nazionali un rischio per mondo

New York, 20 apr. - Il G20, come il Fondo monetario internazionale, ha concluso che "politiche orientate ai soli interessi nazionali sono un rischio per l'economia mondiale". Lo ha detto Federico Sturzenegger, governatore della banca centrale argentina, che ha parlato in conferenza stampa in quanto l'Argentina è presidente di turno del G20.

Da Washington, dove i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali delle 20 principali economie al mondo si sono riuniti nell'ambito degli Spring Meetings dell'Fmi, Sturzenegger ha spiegato che le tensioni commerciali rappresentano una delle principali preoccupazioni condivise: l'altra è un eccesso di debito.