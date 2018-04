P.A., Furlan: risultati positivi a elezioni per rinnovo Rsu

Roma, 20 apr. - "Siamo molti soddisfatti dei primi significativi dati che arrivano dai luoghi di lavoro e dai territori per quanto riguarda le elezioni delle Rsu del pubblico impiego. Non solo c'è da registrare la straordinaria affluenza e partecipazione democratica dei lavoratori al voto, che è un dato in sè molto positivo per il clima del Paese, ma si conferma e si rafforza anche il primato storico della Cisl in moltissimi presidi pubblici". Lo dichiarano in una nota congiunta il segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, e il leader della funzione pubblica della confederazione, Maurizio Petriccioli.

"I risultati della consultazione elettorale per il rinnovo delle Rsu - dicono - stanno premiando l`impegno della Cisl Fp e dei suoi delegati in uno scenario politico-sindacale particolarmente complesso. Il risultato che si sta delineando in queste ore consegna alla Cisl un ruolo di primo piano nel rappresentare e interpretare le necessità del lavoro pubblico, a partire dallo sblocco delle assunzioni, il superamento del precariato, l`impegno a estendere al settore pubblico le opportunità di natura normativa e fiscale del privato, la revisione dei sistemi di classificazione che ci vedrà seduti ai tavoli già a partire dall`avvio dei lavori delle commissioni paritetiche e l`impegno per l`equiparazione dei tempi di erogazione del Tfs/Tfr tra settore pubblico e privato".