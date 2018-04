Fca, ancora cassa integrazione agli Enti centrali di Pomigliano

Napoli, 20 apr. - Ancora cassa integrazione agli Enti centrali di Fca a Pomigliano d'Arco dopo quanto già avvenuto nei mesi scorsi. A comunicarlo la direzione dell'azienda. Le giornate interessate alla cassa saranno il 18, 25 e 28 maggio prossimi. "Questa comunicazione - si legge in una nota di Fiom-Cgil Napoli - ben rappresenta la reale e preoccupante situazione in cui versa il gruppo Fca". "Il continuo fermo degli Enti centrali è frutto della mancanza di nuovi modelli e - ha sottolineato Francesco Percuoco, segretario provinciale Fiom-Cgil Napoli - del ritardo nell'affrontare il passaggio dalle motorizzazioni tradizionali a quelle ibride ed elettriche". "Riteniamo, che in una situazione di perdurante criticità produttiva ed occupazionale, non si può aspettare il 1° giugno senza conoscere su quali fondamenta poggi il piano industriale per Pomigliano e Nola. Così come è troppo alto il rischio che - ha proseguito - gli ammortizzatori sociali non coprano il tempo necessario per la messa in produzione di eventuali nuovi modelli. Concreta è la possibilità che il 1° giugno diventi il remake di un film già visto, dove si proietteranno slide generiche senza conoscere realmente gli investimenti, le allocazioni, i tempi di implementazione dei nuovi modelli che dovrebbero garantire la piena occupazione". Il 1° giugno la Fiom di Napoli organizza anche a Pomigliano il Workers day perché "oltre al raggiungimento degli obiettivi finanziari, ci sono i lavoratori, a cui le promesse fatte non si sono realizzate, e vivono con preoccupazione il loro futuro".