Moscovici a Trump:Ue non è problema,esenzione dazi sia permanente

New York, 20 apr. - Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha inviato un chiaro messaggio all'amministrazione statunitense: "L'Unione europea non è un problema" e dunque deve essere esonerata in modo permanente, e non solo temporaneo, dai dazi relativi all'acciaio e all'alluminio imposti dal presidente Donald Trump.

Parlando ai microfoni di Cnn nell'ambito degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale, a Washington, negli Stati Uniti, Moscovici ha detto che da lì a poco avrebbe visto Wilbur Ross, il segretario statunitense al Commercio, a cui dirà che "un problema globale va risolto in modo globale e non unilaterale".