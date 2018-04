Padoan: aggiustamento fiscale e sostegno a crescita continuino

New York, 20 apr. - "Spero che l'aggiustamento fiscale e il sostegno alla crescita vadano avanti" anche con il nuovo governo. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, in un'intervista alla Cnn, nell'ambito degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale a Washington, negli Stati Uniti. Il ministro ha spiegato che "alcune politiche [economiche] sono state già approvate e inizieranno a dare frutti nei mesi a venire".

Nonostante l'incertezza politica dovuta all'iter lento per la formazione di un nuovo governo, la situazione in Italia "non è più difficile". Il ministro ha spiegato che la situazione attuale è "comoda rispetto a situazioni ben più frenetiche del passato". E questo è anche grazie agli sforzi fatti sul piano delle riforme.

Secondo Padoan, i governi europei "devono attuare politiche nella speranza che gli effetti [positivi] vengano poi riconosciuti". Al giornalista che gli ha fatto notare che alcune misure sono impopolari, il ministro italiano dell'Economia ha citato un politico europeo, di cui non ha fornito il nome, dicendo che "il problema sta nell'attuare riforme ed essere anche rieletti. Io sono stato rieletto".