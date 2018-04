Alluvioni Kenya, Save the Children: decine di migliaia di rifugiati -3

Roma, 20 apr. - "Siamo preoccupati anche per l`impatto negativo sull`educazione, perché in questi casi di grave emergenza le scuole sono l`unico rifugio possibile per le famiglie e le lezioni vengono sospese per lunghi periodi, mentre bisogna garantire la continuità dell`insegnamento per i bambini."

Le Organizzazioni umanitarie presenti nel campo stanno anche faticando a far fronte alla riduzione dei fondi, che ha costretto a metà dello scorso anno Save the Children a limitare i suoi interventi, e l`agenzia ONU World Food Program a tagliare del 30% la distribuzione delle razioni di cibo.